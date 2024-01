Muore il figlio di soli 17 anni | pochi giorni prima aveva perso il marito Una famiglia distrutta nel giro di una settimana

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La comunità della Plainedge High School ha il cuore spezzato in seguito alla tragica scomparsa di Dylan Nuccio, morto a 17in un incidente stradale nella contea di Nassau. L’incidente scioccante è avvenuto vicino all’uscita della Seaford-Oyster Bay Expressway e Hicksville Road, lasciando la comunità in uno stato di incredulità. Mentre le autorità cercano di scoprire la causa di questo tragico incidente, vengono forniti servizi di consulenza e supporto agli studenti e alnale colpiti dal lutto. Il 2 gennaio 2024 Dylan Nuccio hatragicamente la vita in un incidente. Le scuole pubbliche di Plainedge e le città della contea di Nassau, Long Island, sono avvolte dal dolore, alle prese con il vuoto lasciato dalla prematura scomparsa di Dylan. Tuttavia, in mezzo al dolore, la forza degli studenti e dei docenti della ...