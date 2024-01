Moviola Roma Cremonese Coppa Italia | la direzione di Massimi

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ecco tutti gli episodi chiave del match di stasera ditra i giallorossi e lombardi: ladiFinita2-1: terminata con i giallorossi ai Quarti di Finale di. Ecco ladella gara. 83? RIGORE: Sernicola entra in scivolata su Spinazzola. Il contatto secondo il VAR pare esserci. 78? – AMMONIZIONE BIANCHETTI: Cartellino giallo per fallo su Dybala. 72? – AMMONIZIONE KARSDORP: Per una trattenuta evidente su Quagliata. 41? – AMMONITO CELIK: Intervento discutibile ai danni di Tsadjout 34? – AMMONIZIONE LLORENTE: Costretto a stendere Zanimacchia pericolosamente lanciato in porta. 15? – AMMONIZIONE RAVANELLI: Ancora fallo ...

Il Napoli cade rovinosamente a Roma, un netto due a zero quello subito dagli azzurri, mai in grado di far male ai giallorossi. Una caduta rovinosa ... (spazionapoli)

Ecco tutti gli episodi chiave del match di stasera di Coppa Italia tra i giallorossi e lombardi: ladiCremonese FinitaCremonese 2 - 1: terminata con i giallorossi ai Quarti di Finale di Coppa Italia. Ecco ladella gara. 83 RIGORE: Sernicola entra in scivolata su ...Avar : Chiffi- Cremonese, la77' - Dybala scippa il pallone a Bianchetti . Il difensore della Cremonese interviene fallosamente per evitare guai e si prende il cartellino giallo ...La Roma scende in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. L'avversario di turno è la Cremonese e in caso di vittoria si aprirebbero le strade per un derby da brividi con la Lazio ai quarti. L' ...Il primo tempo di Roma Cremonese finisce 0-1 con Tsadjout che porta in vantaggio i grigiorossi. Fischi all’Olimpico Finito il primo tempo per quanto concerne il match di Coppa Italia tra Roma e Cremon ...