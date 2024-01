Mourinho-Mauro | ecco cosa ha innescato la rabbia del portoghese

Lo Special One attacca l'opinionista, che non è in studio a Mediaset José Mourinho contro Massimo Mauro . La Roma batte la Cremonese 2-1 e si ... (sbircialanotizia)

ROMA - La rischia, ma in rimonta nel finale riesce ad arrivare ai quarti di finale di Coppa Italia eliminando la Cremonese. Al termine del match è questa l'analisi di Joséai microfoni di Mediaset: " Abbiamo fatto tanto per non soffrire. Bisogna avere rispetto per le nostre difficoltà, penso che poche squadre in Italia hanno vinto con un solo difensore centrale.Cremonese al tappeto, Roma avanti in coppa:contro. La Roma soffre ma poi si qualifica ai quarti di Coppa Italia: l'analisi di Mou . Ora il derby di Coppa Italia con la Lazio: ...Il tutto nasce dal commento di Mauro nel post partita di Roma - Napoli in cui ha stigmatizzato ... antisportiva e penso che sia stata una strategia precisa della squadra di Mourinho. Questo è ancora ...Mauro aveva criticato la Roma dopo la vittoria contro il Napoli per l'atteggiamento al limite dell'antisportività dei giallorossi.