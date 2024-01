Mourinho e lo show della retorica ai microfoni Maediaset

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 gennaio 2024)non le manda a dire a Massimo Mauro nel post partita di Coppa Italia Josè, tecnicoRoma, è stato protagonista di uno dei suoi ormai tristemente famosi teatrini. Loè andato in onda davanti alle telecamere Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Cremonese. Lo Special One, ormai famoso per essere uno dei maggiori esponenti del “risultatismo”, aveva ancora sullo stomaco le parole di Massimo Mauro. L’ex calciatore, oggi commentatore Mediaset, aveva osato criticare l’atteggiamentoRoma durante la partita col Napoli. “Il comportamento dei giocatori è stato discutibile, è stata una partita difficilissima per l’arbitro che lo giustifico. Ho visto una partita piena di falli e risse, antisportiva e penso che sia stata una strategia precisa...