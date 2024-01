Mourinho | clamoroso sfogo contro Massimo Mauro | «Serve rispetto!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Dopo Roma-Cremonese di Coppa Italiase la prende con chi non c’è:. L’ex allenatore dell’Inter, nel post partita Mediaset, manda un messaggio indirizzato all’opinionista non presente in studio. LA REAZIONE – Ancora una volta Josédà qualche titolo. E stavolta lo fa pur avendo vinto, con il 2-1 della Roma in rimontala Cremonese che vale i quarti di finale di Coppa Italia con il derby con la Lazio. Intervenuto a Mediaset,fa subito una domanda a inizio intervista: «C’èin studio? No? Peccato!» E a richiesta di Sandro Sabatini, lo stessospiega perché ce l’ha con l’opinionista: «Per un ex calciatore non rispettare gente che mangia dello stesso piatto dove lui ha ...