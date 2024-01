Mourinho attacca Mauro | nel mirino la partita Roma-Napoli

“A cosa servono 70 persone in totale fra le due panchine?” Se lo chiede Paolo Casarin , ex numero 1 degli arbitri italiani, che ai microfoni di a ... (sportface)

Roma , altro ko rimediato: questa volta i tifosi non perdonano José Mourinho e lo attaccano pesantemente Un periodo assolutamente non facile e ... (notizie)

Estratto da gazzetta.it josèUna fatica, ma alla fine la Roma si è guadagnata il derby con la Lazio ai quarti, evitando il bis dell'anno scorso, quando la Cremonese eliminò i giallorossi all'Olimpico. 'Abbiamo fatto il ...non ha più parole per i tifosi (' E' merito di questi tifosi, in tutti gli stadi del mondo,...livello di tenerezza e affetto con questa gente') e torna a parlare del suo contratto Poi...Mourinho contro Massimo Mauro. L’allenatore della Roma ha lanciato un duro attacco all’ex calciatore di Juventus e Napoli, ora ...José Mourinho contro Massimo Mauro. L'allenatore della Roma va in tackle sull'ex calciatore di Juventus e Napoli, ora opinionista televisivo su Mediaset. Dopo la vittoria giallorossa contro la Cremone ...