Mourinho annuncia la serie Netflix su di lui | ecco quando esce|Serie A

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 4 gennaio 2024) 2024-01-04 00:38:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com:lasu di lui:esceA Calciomercato.com Josédopo la vittoria contro la Cremonese ha fatto un particolare annuncio in conferenza stampa: “Giovedì prossimo suuscirà un documentario gigante su di me. Ci sono cose che si sapranno solo lì e lì sparete che io sono un pazzo totale”. Poi lo Special One svela un retroscena di mercato: “Non avevo ancora firmato con la Roma, avevo dato la mia parola alla Roma e un club mi ha chiesto ...