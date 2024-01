Mourinho a gamba tesa sull' affare Huijsen

... l'arbitro ha ammonito 8 giocatori, di cui 3 della squadra di: 2' Castagnetti (C), 8' ... l'ex atalantino, toccato leggermente sulladestra , cade in area e induce Pairetto ad assegnare ...Rivivi tutte le emozioni di Roma - Cremonesecambia tutto: dentro Kristensen, Zalewski e ... Zalewski (6,5 dal 46': Il polacco ha, ciò che serve alla Roma in questa fase della stagione). ...Il giovane juventino promesso al Frosinone, però i giallorossi... Gli arabi puntano su Politano: il Napoli prova a resistere, ma 12 milioni sono tanti ...Ottavi di finale Coppa Italia Roma-Cremonese 2-1 top e flop: Dybala e Lukaku regalano la qualificazione a Mou. Deludono Cristante, Llorente e Belotti ...