MotoGP | Bagnaia | “Marquez avrà la moto che ha vinto il Mondiale | è uno stimolo Martin non mi ha dato fastidio”

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Nel 2022 Francescoha riportato in Italia il titolodelladopo un digiuno di ben 13 anni e grazie ad una rimonta portentosa nei confronti del francese Fabio Quartararo, dal quale a metà stagione era staccato di ben 91 punti. Un trionfo epocale in sella alla Ducati, ripetuto poi in un 2023 completamente differente: prima parte di stagione dominata, poi il grave incidente di Barcellona, fino all’apoteosi nell’ultima gara a Valencia dopo la rovente sfida con lo spagnolo Jorge. Il prossimo 14 gennaio ‘Pecco’ compirà 27 anni. Si trova dunque nell’era della piena maturità agonistica, peraltro con la serenità d’animo di chi ha giàtanto e non ha più nulla da dimostrare. L’asticella a questo punto si alza sempre di più: il centauro piemontese proverà a ...