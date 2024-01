Morto per aviaria il 1° orso polare | a rischio l’intera specie

Leggi su zon

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L’è tra gli animali più adattati a sopravvivere in ambienti estremi e ostili, come le regioni artiche dove il ghiaccio e la neve dominano il paesaggio, malgrado ciò anche questi maestosi predatori non sono immuni alle malattie. Il virus dell’influenzaha ucciso un(Ursus maritimus) negli Stati Uniti. Ad aver comunicato il decesso dell’animale è stato il Dipartimento di Conservazione Ambientale dell’Alaska, lo Stato degli USA dove è stata trovata la carcassa.è aa causa del patogeno e del cambiamento climatico. Il virus ha già ucciso diversi mammiferi, tra volpi, orsi neri, orsi grizzly, foche, visoni e lontre, probabilmente dopo aver divorato la carcassa di uccelli morti per l’infezione o ...