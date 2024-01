Mkhitaryan | Sono la regina negli scacchi di questa Inter - Top News

...gioco e vedremo alla fine...'.) ma Henrikhnon ha paura dei bianconeri. L'ex Roma si confessa alla Gazzetta e dice Il giocatore nerazzurro si è sentito sottovalutato La sua passione...Parole di Henrixche si è raccontato alla Gazzetta dello Sport , a partire dagli obiettivi del club nerazzurro: 'Ci20 partite, è una corsa a tappe in cui si gioca sempre contro ..."Quella della Juventus è una strategia, vogliono mettere pressione su noi e il Milan, ma anche loro puntano al titolo: ognuno fa il suo gioco e vedremo alla fine": ad esprimersi in questi termini il ...La partita Inter - Hellas Verona di Sabato 6 gennaio 2024 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 19a giornata di Serie A ...