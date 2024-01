Mkhitaryan | 'Inter nell'élite d'Europa | possiamo vincere la Champions Sulla somiglianza con Pippo Franco…'

... ma solo un accordo verbale e che tutto può accadere in questo mercato di gennaio 'L'ha ... Nonostante la conferma di, i nerazzurri vogliono in rosa un altro centrocampista di spessore ...Rassegna stampa 4 gennaio 2024 - calciomercato.itSu 'La Gazzetta dello Sport' in prima pagina l'intervista a Henrikh, fresco di rinnovo con l': 'Scacco alla Signora', il titolo che fa ...Henrikh Mkhitaryan si confessa oggi in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. "Noi e la Juve Non chiamatelo duello, è una parola che non mi piace - dice alla ...L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega perché l'affare Samardzic non è stato ancora concluso: "L’Udinese ha messo la firma in calce alla prima ...