Miranchuk-De Ketelaere da stropicciarsi gli occhi | ora sotto con Roma e Milan

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Un’ottima Atalanta supera agevolmente il turno di Coppa Italia battendo il Sassuolo per 3 a 1. È stata una gara a senso unico, con la Dea sempre in controllo del gioco ed al termine della gara il punteggio avrebbe potuto essere anche molto più cospicuo. È stata l’occasione per dare spazio a qualche giocatore meno utilizzato in campionato, come Holm e, soprattutto quest’ultimo autore di una prova molto convincente. Una rete, uno splendido assist e diverse occasioni create dal russo che potrebbe essere un giocatore ritrovato nello scacchiere di mister Gasperini. La squadra emiliana non si è praticamente mai resa pericolosa ed ha trovato la rete della bandiera solo nei minuti di recupero. Mi è piaciuto molto l’approccio alla gara dei nostri, molto determinati e convinti di voler approdare ai quarti di finale della manifestazione. Bello ...

... 3 - 1 al Sassuolo con un De(doppietta ) e il ritrovato. Ora che gli attaccanti della Dea hanno aggiustato il tiro, per i ragazzi di Pioli è dura sognare una Coppa Italia che ...Per la 'Dea', che affronterà il Milan nei quarti di finale, doppietta Dee sigillo diIn estate il ritorno a Bergamo, il ritiro estivo saltato per problemi alla schiena, poi l’opportunità a fine agosto di tornare in organico per via dell’infortunio di El Bilal Touré: la dirigenza ...Nerazzurri in grande spolvero contro un Sassuolo che è stato poca roba: dopo la sfida in campionato contro i giallorossi sarà la volta dei quarti di finale in gara secca contro i rossoneri a San Siro ...