Mimmo Pucciarini | la malattia e la morte del capo ultras del Perugia

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Domenico “, storicoultrà delCalcio, è morto il 1 gennaio 2024 nelluogo umbro, all’età di 69 anni, per le conseguenze di una lunga. A darnee notizia il sito ufficiale del club, attraverso le parole del presidente Massimiliano Santopadre: “Sin dal primo giorno del mio arrivo mi hai insegnato cosa era per te il…bera tutto!!! Oggi abbiamo perso tanto, una guida, un modo di essere, un amico…spero che riusciremo ad onorarti!! Sicuramente sarai per sempre con noi! Ciaotvb“. Mercoledì 3 gennaio, allo stadio Renato Curi, si sono poi tenute le esequie, cui hanno partecipato migliaia di perugini, oltre alla prima squadra al completo.nel 1978 aveva fondato lo storico gruppo ...

Dietro la porta, al centro, lo striscione della sua Armata Rossa, lo storico gruppo che Domenicoaveva fondato, divenendo, al di là dell'ideologia politica, il capo indiscusso degli ...Non c'è definizione migliore per tutti coloro i quali che oggi nel primo pomeriggio hanno voluto tributare l'ultimo saluto a Domenico, detto appunto più semplicemente, scomparso ...Perugia, 3 gennaio 2024 – Il feretro ‘scortato’ fin dentro al Curi e poi disposto sotto la Nord, con gli ultras dell’Armata Rossa, il gruppo che lui stesso aveva fondato alla fine degli anni ‘70, a in ...Erano in 1500 a tributare l'omaggio al capo ultras biancorosso scomparso due giorni fa. Presente squadra e dirigenza al gran completo, ora chiamate ad uno scatto importante dal 7 gennaio in poi ...