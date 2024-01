Milano | tende un cavo d’acciaio sulla strada ad altezza uomo | arrestato per strage un 24enne Che dice | “Era una bravata”

Un cavo di acciaio tirato, da un capo all'altro della circonvallazione, a un metro e mezzo di altezza. Pericolosissimo, ad altezza d'uomo e di auto su una delle strade più trafficate dianche di notte. È stato un residente di viale Toscana ad accorgersi del "gioco" " come l'ha definito uno dei tre ragazzi che giovedì notte ha deciso di tendere quel cavo in mezzo alla strada " ...Un 24enne è stato arrestato per strage e attentato alla sicurezza dei trasporti per aver teso un cavo d'acciaio ad altezza d'uomo in viale Toscana, a, con altre due persone che non sono ancora state identificate. L'episodio è accaduto la notte scorsa e sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti a bloccare il 24enne milanese che ha ...“L'ho fatto per gioco”: così ha provato a giustificarsi davanti ai carabinieri. Un cavo d'acciaio teso in mezzo alla strada alle 2.30 di notte ad… Leggi ...Un 24enne è finito in manette, accusato di strage e attentato alla sicurezza dei trasporti. Ha agito lungo viale Toscana insieme con altre due persone, ancora non identificate.