Milano | tende cavo d’acciaio in strada “per divertirsi” | manette per un 24enne

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Disastro evitato nella notte a, dove in viale Toscana un gruppo di tre ragazzi ha teso unnel mezzo della, ad altezza uomo. L’operazione è stata però un po’ troppo rumorosa ed ha disturbato un giovane di 26 anni, che non appena si è accorto di ciò che stava accadendo ha L'articolo proviene da Il Difforme.

Il 24enne è stato arrestato con l'accusa di strage e attentato alla sicurezza dei trasporti. I militari, allertati da un residente, sono riusciti a togliere il cavo prima che potesse rappresentare un pericolo. "L'ho fatto per gioco": così ha provato a giustificarsi davanti ai carabinieri. Un cavo d'acciaio teso in mezzo alla strada alle 2.30 di notte. In manette un 24enne che ha compiuto l'atto potenzialmente micidiale con altre due persone da identificare. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri. Il giovane dovrà rispondere di strage e attentato alla sicurezza dei trasporti.