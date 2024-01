Milano | cavo d' acciaio teso sulla strada | un arresto Accusa pesantissima

(Di giovedì 4 gennaio 2024) In tre hannound'ad altezza uomo in viale Toscana anella notte tra mercoledì e giovedì. Un passante ha notato la scena e ha avvertito i carabinieri che hanno rimosso il, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere gravi. Un 24enne è stato arrestato per strage e attentato alla sicurezza dei trasporti mentre gli altri due giovani non sono stati identificati. Il ragazzo avrebbe parlato di "una bravata" nell'interrogatorio con i militari.

Un giovane di 24 anni è stato arrestato per strage – reato che non contempla il tentativo, a differenza dell’omicidio – e attentato alla sicurezza ... (ilfattoquotidiano)

... a differenza dell'omicidio - e attentato alla sicurezza dei trasporti, dopo aver teso und'acciaio ad altezza d'uomo in viale Toscana, a, nella notte tra il 3 e il 4 gennaio. L'episodio ...Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato acon le accuse di strage e attentato alla sicurezza dei trasporti dopo aver testo und'acciaio ad altezza d'uomo lungo viale Toscana. Assieme a lui erano presenti altri due complici che, ...Alle 2.35 di notte un residente 26enne con la casa affacciata su viale Toscana ha chiamato il 112: si era accorto che tre persone avevano teso un cavo d’acciaio in mezzo alla strada per divertimento.“L'ho fatto per gioco”: così ha provato a giustificarsi davanti ai carabinieri. Un cavo d'acciaio teso in mezzo alla strada alle 2.30 di notte ad… Leggi ...