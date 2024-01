Milano | cavo d’acciaio teso in strada | il colpevole | «Per gioco»

(Di giovedì 4 gennaio 2024) . Un 24enne è stato arrestato e si cercano i complici Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato questa mattina su ordine del sostituto procuratore Enrico Pavone. Il giovane si è reso protagonista di una bravata. Intorno alle 2.35 di notte un residente 26enne ha notato dalla finestra di casa su viale Toscana aun gruppo di tre giovani mentre tendevano undi acciaio in, tra un palo della segnaletica e quella della fermata dei bus. «Se ne sono andati ridendo e scherzando» ha raccontato il testimone ai militari che, poco dopo, sono riusciti a rintracciare uno degli autori dell’episodio. Arrestato, ha confessato la bravata che poteva provocare gravi conseguenze, giustificando il gesto come un, fatto per noia. Inoltre, A. B., queste le iniziali del giovane, ha usato unedile da ...

Inizialmente non collaborativo, il ragazzo è poi 'crollato' quando ha visto i carabinieri con in mano ilche lui e gli amici avevano prima messo in strada. 'Ho fatto una cazzata per gioco, ...... con precedenti, arrestato dai Carabinieri perché nella notte tra mercoledì e giovedì ha teso und'acciaio in un viale a. Il giovane, insieme ad altri due ragazzi, secondo un testimone ...Dai problemi diffusi nella corsa alle patologie più frequenti, ecco i consigli ai runner del dottor Michele Gemignani per cura e prevenzione ...Milano, 4 gennaio 2024. Dalla piattaforma innovativa di business intelligence che raccoglie dati e genera reportistica attraverso comandi vocali alla “visura digitale” che permette di mappare con un s ...