Milan | recuperato Musah | in gruppo anche Gabbia

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Buone notizie per ilin vista della gara di domenica al Castellani contro l’Empoli. Pioli recupera il centrocampista Yunus, che oggi si è allenato con il resto del. Presente alla seduta di oggiMatteorientrato anticipatamente dal prestito al Villareal per rinforzare il reparto difensivo dopo i tanti infortuni. Il prodotto della primavera ha già iniziato a lavorare inper ritrovare al più presto le dinamiche di gioco dei rossoneri. Possibile il suo impiego dal 1? al fianco di Kjaer già contro l’Empoli. Non saranno della partita invece Samuel Chukwueze e Ismael Bennacer entrambi convocati in Coppa d’Africa. In attacco invece confermato il trio Pulisic-Giroud-Leao. SportFace.