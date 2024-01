Milan | quanta concorrenza per Brassier

Il Milan Primavera vola sulle ali del talento. Grandi prestazioni sia in campionato che in Youth League per il giovane gruppo di Abate (pianetamilan)

... sconfitto anche a San Siro dal: è bastato un gol di Pulisic per piegare i neroverdi. E la ... Sassuolo che cercherà di riscattarsi anche in Coppa Italia:sofferenza per superare i primi due ...Mafatica per la squadra di Mourinho costretta a rincorrere una Cremonese coraggiosa. Inizio ... Coppa Italia, doppietta De Ketelaere e l'Atalanta vola ai quarti contro ilAndrea Conti è uno dei giocatori con l`ingaggio più oneroso in casa Sampdoria, ma il suo impiego in questa stagione non va di pari passo a esso. La società sta.Luka Romero è arrivato al Milan nel corso dell`ultima estate, a parametro zero dopo aver giocato due stagioni alla Lazio. Il calciatore argentino non ha trovato.