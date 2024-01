Milan | OK Musah | primo allenamento per Gabbia

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Le ultime dal quartier generale rossonero in vista del match di domenica in campionato contro l'Empoli Ilritrova Yunus: il centrocampista statunitense oggi ha svolto l'in gruppo e torna a disposizione di Stefano Pioli già per domenica nella trasferta di Empoli. Il giocatore si era fermato per un affaticamento muscolare dopo la gara in casa

Buone notizie per ilin vista della gara di domenica al Castellani contro l'Empoli. Pioli recupera il centrocampista Yunus, che oggi si è allenato con il resto del gruppo. Presente alla seduta di oggi anche ...Buone notizie per ilin vista del lunch match di domenica contro l'Empoli. Stefano Pioli recupera il centrocampista Yunusche si è allenato oggi con il resto del gruppo. Presente alla seduta di oggi anche ...Ore 23:40 – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la partita col Cagliari, valida per gli ottavi di Coppa Italia 2023/24 Pagelle Milan Cagliari Coppa Italia: Treno Hernandez, ...Le ultime novità da Milanello in vista della partita in programma domenica fuori casa per il Milan. Sorride Pioli per un rientro ...