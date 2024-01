The post Milan : OK Musah , primo allenamento per Gabbia appeared first on Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria. (giornaledellumbria)

...è tornato in gruppo . La sua ultima partita risale allo scorso 13 dicembre, con la vittoria in casa del Newcastle in Champions League. Il 21enne statunitense è a disposizione per Empoli -...Buone notizie per ilin vista del lunch match di domenica contro l'Empoli. Stefano Pioli recupera il centrocampista Yunusche si è allenato oggi con il resto del gruppo. Presente alla seduta di oggi anche ...Ibra tornato a Milanello: subito a bordocampo dopo il volo da Miami Nei giorni di festa tra Natale e Capodanno si è tanto parlato del viaggio a Miami di Zlatan… Leggi ...Milan, recuperato Musah: a disposizione con l’Empoli Stefano Pioli può sorridere in vista della sfida di domenica contro l’Empoli in trasferta (calcio d’inizio alle 12:30). Come riferito da Sky, Yunus ...