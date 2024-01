Milan | Musah torna in gruppo Novità anche su Okafor | News PM

In casa anche oggi Yunus Musah e Luka Jovic si sono allenati a parte rispetto al resto del gruppo. Stefano Pioli non recupererà il centrocampista per ... (247.libero)

Molti gli infortunati in casa Milan , in ogni reparto. Oggi contro il Sassuolo non recupera Yunus Musah che è fermo da dopo la trasferta... (calciomercato)

Sorride il Milan , Musah verso il recupero : allenamento in gruppo, domenica sarà a disposizione di Pioli per la sfida al Castellani di Empoli. Yunus ... (dailymilan)

, le ultime sue OkaforLe attenzioni stamani erano rivolte soprattutto su Yunus, che ha saltato le ultime gare per dei problemi muscolari.(LaPresse) - Calciomercato.itIl ...... Caputo, Cambiaghi Ballottaggi: - Indisponibili: Pezzella, Bastoni Squalificati: Cacace(4 - ... Indisponibili: Sportiello, Thiaw, Kalulu, Pobega, Okafor, Tomori, Bennacer, Chukwueze,(in ...Il Milan, sotto gli occhi attenti di Ibrahimovic a bordo campo, si è allenato questa mattina a Milanello per preparare la sfida contro l`Empoli in programma domenica.Infortunio Okafor: allenamento personalizzato anche oggi per lo svizzero. Le ultime dalla seduta odierna del Milan a Milanello Noah Okafor è ancora alle prese con l’infortunio che lo sta tenendo fermo ...