Milan | Ibrahimovic torna a Milanello | ci sarà con l’Empoli?

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Zlatan, come riportato da Gianluca Di Marzio, dovrebbe essere presente anche a Empoli per la sfida del

Zlatan Ibrahimovic , appena rientrato da Miami, si è precipitato a Milan ello per assistere con Geoffrey Moncada all' Allenamento del Milan (pianetamilan)

...i rossoneri faranno visita all'EmpoliIldi Stefano Pioli è tornato ad allenarsi a Milanello, dopo aver usufruito di un giorno di riposo, in seguito al successo contro il Cagliari.(...Zlatanè tornato a Milanello. L'ex campione svedese ora advisor della proprietà rossonera ha ...alla seduta di oggi in preparazione alla sfida di domenica contro l'Empoli che ildeve ...CALCIOMERCATO - Esattamente un mese fa Luka Jovic era considerato una sorta di oggetto misterioso a Milanello: arrivato in extremis nell'ultimo giorno del merca ...Ore 23:40 – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la partita col Cagliari, valida per gli ottavi di Coppa Italia 2023/24 Pagelle Milan Cagliari Coppa Italia: Treno Hernandez, ...