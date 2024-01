Milan | Ibrahimovic è tornato a Milanello | assisterà all’allenamento

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L’advisor di Red Bird, Zlatanello. L’ex campione svedese ha raggiunto la squadra nel centro sportivo dopo il viaggio già programmato per precedenti impegni negli Stati Uniti. Dopo aver sentito Stefano Pioli nei giorni scorsi, Ibraalla seduta di oggi in vista della sfida di domenica contro l’Empoli. Un solo risultato a disposizione per i rossoneri che devono vincere per trovare continuità e scacciare forse definitivamente la crisi di risultati. Per la partita contro la Roma (14 gennaio), inoltre, è atteso il ritorno a San Siro di Gerry Cardinale. SportFace.

Zlatanè tornato a Milanello. L'ex campione svedese, ora senior advisor della proprietà ...seduta di allenamento di oggi in preparazione alla sfida di domenica contro l'Empoli che il...Zlatanè tornato a Milanello. L'ex campione svedese ora advisor della proprietà rossonera ha ...alla seduta di oggi in preparazione alla sfida di domenica contro l'Empoli che ildeve ...Infortunatosi nel corso di Psg-Tolosa, Milan Skriniar rischia di aver finito la stagione. L'ex Inter ha riportato un infortunio non di poco conto alla ...Lo svedese è atterrato da Miami e si è recato subito al centro sportivo di Carnago per seguire l'allenamento della squadra. Mercato: in stallo la trattativa per Terracciano, secco no al Bayern Monaco ...