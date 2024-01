Milan-Atalanta | il quarto di Coppa Italia si gioca già il 10 gennaio

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Bergamo. Non c’è tempo da perdere in: dopo aver battuto il Sassuolo 3-1 mercoledì 3, l’sarà impegnata sul campo delnell’ottavo di finale già una settimana dopo. Il match di San Siro si giocherà infatti mercoledì 10con calcio d’inizio fissato per le ore 21: in palio un posto in semifinale contro la vincente di Fiorentina-Bologna, gara che si giocherà il giorno prima. Dall’altra parte del tabellone ci sono Lazio e Roma (che si sfidano 3 ore prima di) e il Frosinone che attende la vincente di Juventus-Salernitana. Per il match non sarà probabilmente a disposizione il capitano Rafa Toloi, che continua a lavorare a parte (al pari di Hateboer, Adopo ed El Bilal) e, come anticipato da Gasperini, ...

