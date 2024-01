Migranti | Musk contro Biden | “Facilita ingressi illegali”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il patron di X a favore di un "grande aumento" dell'immigrazione legale negli Stati Uniti Elonsi esprime in favore di un "grande aumento" dell'immigrazione legale negli Stati Uniti, e allo stesso tempo "ridurre al minimo quella illegale". "Mentre è banale riuscire a entrare negli Stati Uniti illegalmente, per ilegali è follemente

"L'immigrazione non è la soluzione", ha detto Salvini nel colloquio Dal Ponte sullo Stretto all'immigrazione, dal nucleare a internet ultrarapido, ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Elon Musk si esprime in favore di un "grande aumento" dell'immigrazione legale negli Stati Uniti, e allo stesso tempo "ridurre al ... (periodicodaily)

Pubblicato il 4 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Elon Musk si esprime in favore di un "grande aumento" dell'immigrazione legale negli Stati Uniti, e ... (dayitalianews)

... ha scrittosulla sua piattaforma X, rilanciando un tweet con statistiche sul numero deialtamente qualificati che ambiscono a un visto negli Usa. Poco prima,aveva attaccato l'...Sul lato gossip, Nikki prevedeva " oltre alla nomina di Elonal premio Nobel per la pace " i ... l'Europa avrebbe dovuto "prepararsi all'arrivo in massa di nuoviaccettando la severa ...(Adnkronos) – Elon Musk si esprime in favore di un “grande aumento” dell’immigrazione legale negli Stati Uniti, e allo stesso tempo “ridurre al minimo quella illegale”. “Mentre è banale riuscire a ent ...Il Cicap fondato da Piero Angela, l'astrologia è un gioco, sbagliato dare falsa impressione di attendibilità (ANSA) ...