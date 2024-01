Migranti | Meloni | ' risultati non soddisfacenti in rapporto a mole lavoro fatto su questo tema'

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma, 4 gen (Adnkronos) - Sui flussi migratori "inon sono, specie inalladidedicato a questa materia. Sono leggermente più soddisfatta dei dati dell'ultima parte dell'anno, che dimostrano un calo. So che ci si aspettava di più sue sono pronta ad assumerne la responsabilità". Lo ha detto Giorgia. "E' una sfida epocale, io sto cercando di risolvere il problema strutturalmente ed è un cosa che richiede un coinvolgimento internazionale e soluzioni di lungo periodo -ha chiarito la premier nel corso della conferenza stampa- Il mio obiettivo è sempre lo stesso: lavorare in Africa, fermare le partenze, valutare la possibilità di apire gli hot spot in Africa e parallelamente lavorare sulla migrazione legale. Siamo ...

Sbarcati in 155 mila, il 50% in più in un anno . Il ministro dell'Interno ammette : "Obiettivo mancato, ma va detto grazie a Libia e Tunisia, ne h anno ... (affaritaliani)

, nuove regole suimigliori ma non è la soluzione 'Le nuove regole sul patto di immigrazione sono migliori del precedente, c'è un meccanismo serio che impegna gli altri Paesi a fare un ...04 gen 12:09: "La soluzione è agire a monte, a questo serve il piano Mattei" 'C'è un solo modo per risolvere il problema: lavorare a monte', ha spiegato la, sempre parlando di ..."Ho letto con grande attenzione la lettera del presidente Mattarella" . Così il premier Giorgia Meloni, nella conferenza stampa alla Camera per il bilancio di fine anno dell'attività di governo, in ..."L'unico modo per risolvere il problema è lavorare a monte, non è un lavoro che l'Italia può fare da sola".