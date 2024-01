Microcredito ampliato alle pmi campane | Vincenzo Schiavo | “Successo di Confesercenti”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il presidente: “Battaglia vinta, grazie alossigeno per 150 mila imprese della nostra regione con ampliamento di finanziamenti da 40 mila a 100 mila euro”Campania accoglie con grande soddisfazione il decreto del Ministero Economia e Finanza che amplia la platea dei soggetti beneficiari del, includendo le Srl ed innalzando la soglia da 40mila 100mila euro. Il decreto del 20 novembre n. 211 diventerà attuativo ed entrerà in vigore il 12 gennaio 2024 ed è una grande vittoria di, tra i fautori principali di questa misura, dal momento che da anni si è interfacciata con il Governo affinché questa misura entrasse in vigore quanto prima. La misura, molto importante per le aziende del Mezzogiorno, è dunque diretta ...

