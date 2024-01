Micosi nei gatti | un problema comune che richiede cure e prevenzione

Leggi su dilei

(Di giovedì 4 gennaio 2024) In questo articolo, definiremo cos’è esattamente lanel gatto, esploreremo i sintomi da riconoscere insieme alle diverse opzioni di trattamento disponibili per garantirgli una rapida guarigione. LaneiLanel gatto è una condizione causata dall’infezione da funghi che può colpire diverse parti del corpo dell’animale, come la pelle, le unghie e i peli. I funghi patogeni responsabili possono essere trasmessi da altri animali infetti con cui il gatto entra in contatto o dall’ambiente in cui vive il felino. Durante le sue attività quotidiane, come l’esplorazione all’aperto, il gatto può imbattersi in questi funghi, la trasmissione può avvenire attraverso il contatto diretto con un gatto già infetto da, ad esempio durante interazioni sociali, o mediante la condivisione di ...