Meteo Roma del 04-01-2024 ore 19 | 15

(Di giovedì 4 gennaio 2024)venerdì trovati all’ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo stabile ma con molte nuvole anche basse compatte su coste pianure Maggiori schiarite al pomeriggio Special nord-ovest sui settori alpini in serata ancora tempo asciutto ma sempre con molte nuvole anche basse centro tempo stabile nel corso della giornata con un velocità alternata ad ampie schiarite locali Peschici settori interni specie tra Umbria e Toscana numero di tornamento della serata ma senza fenomeni di rilievo associati al Sud non mi parte schiarite al mattino con tempo asciutto Salvo deboli piogge su Campania e Calabria nessuna variazione tra pomeriggio e sera con tempo asciutto e cieli irregolarmente nuvolosi ovunque temperature minime in calo al centro-nord non tiene in generale rialzo ovunque le previsioni del tempo sono ancora del centro...

Le previsionipoco favorevoli non impediranno alla vecchina sulla scopa di atterrare a Tolfa. 'Come ogni ...di riproporre anche quest'anno la sfilata per la festa della Befana lungo via, con ......il vento più leggero sarebbe stato meglio ma si sa le condizioninella Vela e nel Windsurfer sono fondamentali '. Benedetta e Giusppe Barone fanno parte del Circolo Canottieri Aniene di. ...Una perturbazione di origine atlantica si sta avvicinando rapidamente alla nostra penisola portando, dal mattino di domani, diffuso maltempo sulle regioni ...L'Atalanta riavrà probabilmente a disposizione Michel Adopo in occasione della trasferta di domenica con la Roma. Il francese ... rientrerà in gruppo settimana prossima, in tempo per essere convocato ...