Messico | il paese più violento dell’America latina

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Lo rivela un rapporto dell’International Institute for Strategic Studies. La guerra tra Ucraina e Russia ha lasciato un bilancio di 78.400 morti nel 2023; il conflitto tra Israele e Hamas, 23mila; il Myanmar e le conseguenze del suo colpo di stato, 19.600; le battaglie tra Boko Haram e lo Stato islamico, così come il conflitto con le forze armate, in Nigeria, 10.400; la Somalia con una crescente crisi umanitaria aggiunta all’impatto delle inondazioni, 9.100 morti. Al sesto posto si posiziona il, con 8.800 omicidi, secondo i dati del rapporto IISS. I livelli di violenza insono già paragonabili a quelli di Somalia, Nigeria, Striscia di Gaza e Ucraina. L’anno scorso ilha superato la Siria in termini di violenza, unin guerra civile da 10 anni in cui metà della sua popolazione (23 milioni) è ...