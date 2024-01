Mes | Meloni | strumento obsoleto | lavoriamo per cambiarlo

Leggi su ildenaro

Roma, 4 gen. (askanews) – "Il Mes è unache esiste da tempo e che è. Nella reazione dei mercati si legge una consapevolezza che è uno. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, forse la mancata ratifica può diventare un'occasione per trasformarlo in qualcosa di più efficace e questa è la strada su cui il governo deve lavorare". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgianel corso della conferenza stampa di fine anno, rinviata ad oggi per motivi di salute della premier. "Nessuno – ha aggiunto – ha scelto di accedere al Mes, neanche al Mes 'light' sanitario, perchè ha delle problematicità, in una situazione in cui si devono fare i salti mortali per trovare le risorse è giusto interrogarsi su come usare bene le risorse".