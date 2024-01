Mercato Napoli | Di Marzio | “Zanoli potrebbe lasciare Napoli”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La sessione diinvernale rappresenta un momento cruciale per tutti quei calciatori che non sono riusciti a ricavare il proprio spazio. Questo accade anche in casadove nelle prossime settimane ala corte di Mazzarriessere un profilo fortemente voluto dall’ex ds Cristiano Giuntoli. Tra i calciatori più penalizzati degli ultimi L'articolo

E ildi gennaio è sempre stato quello delle occasioni, non dei colpi di scena. Vale anche per chi fa cinema da una vita'. Rinnovo difficile colIl Corriere dello Sport qualche giorno ...- Rinforzi sì, ma basta con ilestero. Walter Mazzarri non suggerisce nomi, però indica al club la strada da percorrere per potenziare l'organico e tentare la rimonta al quarto posto. . ...Il Napoli sta per chiudere il primo acquisto del proprio calciomercato: la sessione invernale parte col botto, è un colpo da big europea ...Mazzocchi ha già svolto le visite mediche e ora il club partenopeo spinge per il difensore rumeno classe 2002: la richiesta è di 30 milioni, duello col Tottenham ...