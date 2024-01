Mercato LIVE | Il Toro blinda Sanabria | Goglichidze all'Empoli Niente Italia per Kehrer | Echeverri e Marcos Leonardo

La Juve ritrova le coppe. Per ora è la Coppa Italia, che diventa obiettivo per riempire un po' il calendario e portare di nuovo un... (calciomercato)

In unasu Twitch è riuscito a portare il videogioco oltre i suoi limiti. Dopo 38 minuti in cui ... un traguardo a cui nessuno era mai arrivato da quando il videogioco ha esordito sul34 ...Per rimanere aggiornato con tutte le trattative e le news di, CLICCA QUI e scarica l'applicazione IOS di Calciomercato.it: segui così tutte le notizie e resta sempre sul pezzo!09:20 04 ...Roma, 4 gen (Adnkronos) - "Sono particolarmente preoccupata dell'impatto dell'intelligenza artificiale su vari livelli, in particolare sul mercato del lavoro. Ci troviamo di fronte a una rivoluzione, ...Il Milan non ha ancora spinto sull'acceleratore per Filippo Terracciano, il giovane difensore finito nel mirino dei rossoneri da giorni.