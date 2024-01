Mercatini | ruota e omaggio a Pino Daniele | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ie lain piazza Matteotti, l’al Druso e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca giovedì 4 gennaio. Ecco gli appuntamenti.Sino al 7 gennaio in piazza Matteotti, a, sarà allestito il “Mercatino di Natale” a cura di Comap. Sino al 13 gennaio in piazza Matteotti, a, sarà aperta al pubblico la grandepanoramica, con i suoi 32 metri di altezza. Come lo scorso anno le cabine sono 24, di cui una attrezzata per i disabili e una vip, ognuna delle quali con 6 posti a disposizione. Lapanoramica è realizzata grazie al contributo di Valtellina Spa. Orario di apertura: tutti i giorni dalle 10 alle 23:45. I costi non variano ...

... con tanto di giardino antistante la grandead acqua e un forno esterno. Nuova destinazione ... dove è andata in scena tutta la magia del Natale, tra, piste di pattinaggio, dolcetti e ...... con tanto di giardino antistante la grandead acqua e un forno esterno. Nuova destinazione ... dove è andata in scena tutta la magia del Natale, tra, piste di pattinaggio, dolcetti e ...Il “Canto di pace a Natale” a Dorga, il “Concerto per un anno nuovo” ad Aviatico e mercatini in svariate località. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 3 ...Il concerto con le melodie Disney a Selvino, il teatro di figura a Castione della Presolana, i mercatini in varie località e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella ...