Meloni scarica Pozzolo | “Fatto grave | ho chiesto che venga sospeso”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 4 gennaio 2024) È durata oltre 3 ore, il 4 gennaio, l’attesa conferenza stampa della premier Giorgia, più volte rinviata a causa delle sue condizioni di salute alla fine dello scorso anno. Ben 42 le domande a cui la premier non si è sottratta. “Non sono una che si spaventa facilmente – ha detto– preferisco cento volte andare a casa. Hanno a che fare con la persona sbagliata. Ci sono quelli che pensano che possono indirizzare le scelte, ma con me non funziona, io sono il premier e le faccio io, me ne assumo la responsabilità“. Giorgia. Foto Ansa/Riccardo Antimianimamma e premier “La maternità come massima aspirazione? Non so dirle se la parola aspirazione sia giusta, ma posso dire che da Presidente del consiglio, sono la donna considerata fra le più affermate in Italia. Se mi si chiedesse cosa scegliere fra ...