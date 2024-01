Meloni | ridurre quota Stato in Poste | sì privati in Fs

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma, 4 gen. (askanews) – Il governo pensa ad una “riduzione dellastatale” in, “senzail controllo pubblico”. Lo ha detto la premier Giorgianella conferenza stampa di fine anno, rinviata ad oggi per motivi di salute. Altra operazione allo studio, ha detto, riguarda “l’ingresso di quote minoritarie diin Fs”. Sulla tempistica, “soprattutto per le Ferrovie” si tratta di “passaggi lunghi, che non dipendono solo da me”. La premier ha poi aggiunto che “con Mps èdato un bel segnale. Grazie alla nostra iniziativa alcune risorse sono rientrate”.ha ricordato che la Nadef prevede 20 miliardi dizzazioni nel triennio 2024-2026. La logica delle ...

Poste È una società dove si puòla quota pubblica" "La crescita italiana è stimata ... Lo ha detto la premier Giorgia, in occasione della conferenza stampa con i giornalisti. Per i primi ...Il sindaco di Vaiano, Primo Bosi, ha scritto questa mattina al presidente del Consiglio, Giorgiae al ministro dell'Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, per chiedere 'di azzerare l'...Di Redazione | 4 Gennaio 2024 alle 14:30 Nelle privatizzazione il governo intende muoversi con una “riduzione delle quote in partecipate che non riduce il controllo pubblico, come Poste, oppure con ..."Meloni ha raccolto la sfida di Elly Schlein, meglio cosi'". Nel Pd è questa la prima reazione all'apertura da parte di Giorgia Meloni sulla proposta di confronto arrivata dalla segretaria dem tre ...