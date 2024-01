Meloni respinge condizionamenti e annuncia sospensione di Pozzolo | Preferisco andare a casa

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma - La conferenza stampa di fine anno della Premier Giorgiasi è conclusa dopo tre ore intense durante le quali la leader di Fratelli d'Italia ha affrontato 42 domande dei giornalisti.ha iniziato chiedendo scusa per aver rinviato la conferenza due volte per motivi di salute, sottolineando che non c'era alcuna intenzione di evitare le domande dei giornalisti. Ecco i punti salienti dell'incontro: Rifiuto diha dichiarato dire ogni forma di condizionamento da parte di altri attori politici. Ha sottolineato il suo ruolo di premier e la sua determinazione a prendere decisioni autonomamente.di: La leader di FdI hato la richiesta di deferimento dialla ...

...caso della "fermata speciale" a Ciampino del treno Frecciarossa sul quale il cognato della... la qualeal mittente tutte le accuse e intervenendo in Senato a luglio parla di "campagna d'...L'Assemblea di Montecitorio (6 i voti mancanti)la risoluzione di maggioranza che ... "Una brutta figura" per "un eccesso di sicurezza", la 'strigliata' di Giorgia. Maggio Rafforzato il ...Meloni ha lanciato un secco monito in generale al suo partito, richiamando tutti a "una forte e seria responsabilità".Si è svolta stamattina la conferenza di fine anno, posticipata per il persistente stato influenzale che ha colpito la Presidente del Consiglio ...