Meloni | presto per manovra bis Meglio tagli spese che più tasse

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma, 4 gen. (askanews) – Non esclude l’eventualità, “ma èper dirlo”, che in corso d’anno sia necessaria unacorrettiva sui conti pubblici, anche se le stime di crescita della Commissione di Bruxelles collocano l’Italia sopra la media europea; apre all’ingresso di soci privati, con quote di minoranze, nel capitale delle Ferrovie dello Stato e alla riduzione della partecipazione dello Stato in Poste pur mantenendone il controllo; in tema di legge sulla concorrenza assicura che l’appello del presidente della Repubblica Mattarella sulla questione degli ambulanti “non resterà inascoltato” e sui balneari spiega che è necessario un “riordino” della normativa. Molti i temi economici affrontati dalla presidente del Consiglio, Giorgia, rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di fine anno, ...