Meloni | ' Pozzolo sospeso | in FdI non tutti capiscono Il premierato? Non intacca i poteri del Capo di Stato'

(Di giovedì 4 gennaio 2024) "Mi devo scusare per aver rinviato" questa conferenza stampa per "due volte per ragioni di salute, mi spiace che questo abbia generato delle polemiche, ma non c'era alcun intendimento di scappare da domande dei giornalisti ". Lo ha detto la premier Giorgiadurante la conferenza di fine anno. "Farò la mia parte perché facciate al meglio il vostro lavoro: non mi aspetto altro che rispetto ma...

Ha luogo oggi a Montecitorio la Conferenza stampa di Meloni . Un appuntamento che la premier aveva rimandato per via di problemi di salute, in ... (ilgiornaleditalia)

04 gen 12:44 Caso Anas - Verdini, Meloni : "Salvini non chiamato in causa, non deve riferire in aula" 04 gen 12:35 Meloni : "Pozzolo irresponsabile , ho ... (247.libero)

Lo afferma la premier Giorgia, nel corso dell' incontro con la stampa sul caso. 'Il parlamentaredispone di un porto d'armi per difesa personale, non so perché, non va chiesto ..."Io ho chiesto chevenga deferito alla commissione dei probiviri di Fdi indipendentemente dal lavoro che fa l'autorità competente e che nelle more del giudizio sia sospeso da Fdi".Il deputato pistolero sarà sospeso. “Ho chiesto che Pozzolo sia deferito alla Commissione di garanzia di FdI e che venga sospeso”. Ad annunciare il provvedimento nei confronti del parlamentare piemont ...Roma, 4 gen (Adnkronos) - "Ho chiesto che Pozzolo venga deferito alla Commissione di garanzia e dei probiviri di FdI, indipendentemente dal lavoro delle autorità competenti, e che nelle more del ...