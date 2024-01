Meloni più vicina a candidatura per europee | sfida a Schlein in tv

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma, 4 gen. (askanews) – Giorgiavaluta ancora laalle(e propende per il sì) ma intanto lancia la ‘’ alla segretaria del Pd Elly, con cui è pronta al confronto televisivo. La premier ne ha parlato nella lunga conferenza stampa di fine anno, che era stata rinviata due volte per problemi di salute. La riserva sulla sua partecipazione diretta al voto di giugno ancora non è pienamente sciolta, malascia capire che è intenzionata a correre. “Non ho ancora preso la decisione – spiega – niente conta di più per me che sapere di avere il consenso dei cittadini. Anche oggi che sono premier il misurarsi col consenso sarebbe una cosa utile e interessante. Né mi convince la tesi di chi dice che candidarsi alleè una presa ...