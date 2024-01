Meloni | pioggia di critiche dall’opposizione | “Il colmo? Fare la fine di Giorgia Meloni”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 4 gennaio 2024) I partiti di opposizione hanno espressonei confronti della conferenza stampa di inizio anno della premier, tenutasi oggi. Sono molti a non aver apprezzato il clima della conferenza, tra risposte pacate e molto, molto vaghe ed un cerchiobottismo che non è piaciuto non solo agli oppositori ma anche ad alcuni dei suoi alleati. Pd: “Ricattata? Faccia i nomi” Il Pd ha reagito alle affermazioni dellacon Giuseppe Provenzano della segreteria nazionale del partito che ha dichiarato: “Tra vittimismo, gravi menzogne e omissioni, l’amara verità sull’inadeguatezza della sua classe dirigente post-fascista, sorgono inquietanti domande (…) non accetta ricatti. Lo dice dall’inizio della legislatura, lo ribadisce oggi. Peccato non faccia nomi dei ricattatori”. ...