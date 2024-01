Meloni | manovra correttiva? Presto per dirlo Vediamo i tassi

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma, 4 gen. (askanews) – Sarà necessaria unain corso d’anno? “Mi pare moltoper. Intanto manteniamo aperto l’osservatorio su alcuni temi, ad esempio suidi interesse, che vanno valutati. E in corso d’anno si valuterà cosa fare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, nella conferenza stampa di fine anno. La premier ha premesso che “tutti i Paesi europei hanno fatto previsioni che sono state poi aggiornate” a causa della situazione internazionale e che il nuovo Patto di stabilità “si applica nel 2025 non nel 2024”.ha poi detto di essere contenta per il fatto che secondo le stime aggiornate della Commissione europea, l’Italia si attesta su una crescita superiore alla media europea. Ci sono poi ...

La riforma, aggiunge, parte anche dagli interventi in favore dei giovani , come quelli previsti dallaappena approvata. Riforma delle pensioni: Governo al lavoro anche nel 2024 per un ...La premier Giorgiaprende tempo sull'ipotesi di unacorrettiva. Poi precisa: 'valuteremo'. Detta in altri termini, ancora è presto. Ma l'opzione resta sul tavolo nel caso in cui sia necessario far ...Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personal" di cui si riportano gli articoli: 1. L'interessato ha diritto di ottenere l ..."Penso che dobbiamo cercare di guardare le luci pù che le ombre". "Atteso che sono contenta che l'Italia abbia una crescita stimata superiore alla media europea e che il nuovo Patto parte dal 2025 mi ...