Meloni | le polemiche sulla maternità e il lavoro | «Essere madre non toglie opportunità» – Il video

(Di giovedì 4 gennaio 2024) «Il traguardo dellanon» di carriera dice Giorgiadurante la conferenza stampa annuale, quando le è stato chiesto un commento sulle dichiarazioni della senatrice di FdI Lavinia Mennuni. A Coffe Break su La7, la parlamentare aveva dichiarato che era necessario rendere più accattivante laper le ragazze, che dovrebbero avere quella come massima aspirazione. Dopo giorni di, la premier spiega: «Non so dirle se la parola aspirazione sia giusta, ma posso dire che da Presidente del consiglio, sono la donna considerata fra le più affermate in italia, se mi si chiedesse cosa scegliere fra il ruolo di premier e mia figlia Ginevra non avrei dubbi, come qualsiasi altra, perché ladà qualcosa ...

La conferenza stampa di fine anno della premier Giorgiasi è rivelata un'occasione per esaminare da vicino le sue posizioni su diversi temi di ... Ha subito affrontato leriguardo ai ...... mi spiace che questo abbia generato delle, ma non c'era alcun intendimento di scappare da domande dei giornalisti', ha dettoall'inizio della conferenza di fine anno. 'Farò la mia ...Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personal" di cui si riportano gli articoli: 1. L'interessato ha diritto di ottenere l ...La premier Giorgia Meloni non ha dubbi: fra politica e maternità sceglie la seconda. «La maternità come massima aspirazione Non so dirle se la parola aspirazione sia giusta, ...