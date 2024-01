Meloni | la conferenza stampa in diretta | Meloni | «Il premierato non tocca i poteri del capo dello Stato Il Mes? Obsoleto Non vedo bavagli sull’informazione»

12.35: le 2 riforme priorità del 2024 "Riforma della burocrazia e riforma della giustizia sono due priorità per il prossimo anno", ha detto la premierinstampa. "L'appello del presidente Mattarella non resterà inascoltato", ha aggiunto riferendosi ai rilievi sul ddl Concorrenza. Quanto al caso Degni,afferma: preoccupa un ...La presidente del Consiglio ai giornalisti: 'Mi scuso per il rinvio della, non scappo dalle domande'. Sulle prossime elezioni europee: 'Non ho ancora deciso se candidarmi in Ue'. Poi sulla bocciatura del Mes, 'un'occasione per renderlo più efficace'Conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio: "Farò la mia parte, mi aspetto rispetto ma non sconti". La premier: "Sulla ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 gen - "Penso che abbiamo dato un bel segnale su Mps. Abbiamo parlato per anni di come lo Stato metteva i soldi e con la nostra iniziativa bene o male alcune d ...