Meloni in conferenza stampa | Non sono ricattabile e mette a tacere gli allarmisti

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il premier è tornato sotto i riflettori. Sfoggiando, diciamo così, una guida sportiva. Nelladi inizio anno (doveva essere di fine anno, è stata rinviata per problemi di salute), ha pestato sull’acceleratore sul fronte della politica interna, ma scalando le marce sui rapporti con l’Europa. Probabilmente non si poteva fare di più, per evitare di ribaltarsi in partenza d’anno. Chi si aspettava uno “show a tutto campo” dopo la convalescenza, forse si era semplicemente illuso. Il capo del governo si è mostrato combattivo sulle polemiche di breve periodo e sui temi identitari, come ad esempio la natalità: cautela, piuttosto, sui grandi temi europei con cui dovrà misurarsi nei prossimi mesi. Insomma, nonstati esattamente “botti di inizio anno”, ma qualche mortaretto è partito, soprattutto verso chi, periodicamente, ...

