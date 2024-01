Meloni | in conferenza bugie e omissioni su crescita “sopra la media Ue” | taglio delle tasse | concessioni balneari | commissioni Pos

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il refrain sulla “superiore allaUe”, ilfinanziato a suo dire con riduzioni della spesa, la rivendicazione della mappatura“che nessuno aveva fatto”. Nellastampa di Giorgia, slittata al 4 gennaio dopo due rinvii, lo spazio per l’economia è stato limitato, con una decina di domande su 42 (nessuna sul lavoro, la povertà, la riforma del Patto, il futuro dell’Ilva). La premier ha spesso risposto con affermazioni non vere. Ecco i quattro punti su cui ha fatto affermazioni sbagliate. Più un’uscita che è un vero e proprio boomerang. “stimatalaeuropea” – ...

Si parte da giustizia e burocrazia come i primi nodi da sciogliere per il 2024, da qui, il premierato, le elezioni e il G7. Non sono stati pochi i ... (ilmessaggero)

Instampa,spiega di aver deferito Emanuele Pozzolo al collegio dei probiviri e di averne chiesto la sospensione dal partito. Alle opposizioni non basta. 'Ma davvero pensa di ......consiglio Giorgiarimette i dossier sul tavolo e annuncia nuovi interventi normativi. "L'appello del presidente Mattarella non rimarrà inascoltato", assicura la premier durante la...Meloni: Ferragni Per la sinistra come se avessi attaccato Che Guevara 04 gennaio 2024 Roma, 4 gen. - "Su influencer e Chiara Ferragni non ho nulla da dire se… Leggi ...Il leader M5S Conte su Facebook: "Qual è il colmo per chi si definisce 'patriota' Fare la fine di Giorgia Meloni".