Meloni | Il 2024 sarà complesso Il Mes? Obsoleto | nessuno ci farà pagare il no

(Di giovedì 4 gennaio 2024) AGI - "Innanzitutto voglio fare a tutti gli auguri di buon anno, anno chemoltoper tutti, tra varie scadenze" tra cui "le elezioni europee e la presidenza del G7". Questo l'esordio della presidente del Consiglio, Giorgia, nella introduzione della conferenza stampa di fine anno, posticipata al 4 gennaio a causa di un'indisposizione. "Farò la mia parte, mi aspetto rispetto ma certo non sconti", ha proso la premier. Ecco i principali punti toccati nella conferenza stampa: "Candidarmi alle Europee? Non ho ancora deciso" Un candidatura alle europee "non sarebbe una presa in giro dei cittadini, come dice qualcuno, i cittadini lo sanno che non andrai in Europa, ma è un modo per dare un giudizio", ha dichiarato, "la mia candidatura potrebbe portare altri leader a fare la ...