Meloni | ho chiesto a Fdi di sospendere Pozzolo

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma, 4 gen. (askanews) – “Hochesia deferito alla Commissione di garanzia di Fdi e che venga sospeso”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgianel corso della conferenza stampa di fine anno, rinviata ad oggi per motivi di salute della premier. “– ha aggiunto – dispone di un porto d’armi per difesa personale, non so perchè ma questo vaall’autorità competente. Girava con un’arma a capodanno, presumo che chi ha il porto d’armi per difesa personale la porti. Il problema è che chiunque detenga un’arma ha il dovere legale e morale di custordirla con responsabilità e serietà. Non conosco la domanda ma quello che è successo racconta in ogni caso che chi ha quell’arma non è stato responsabile. Non va bene per un italiano qualsiasi, figuriamoci per un ...